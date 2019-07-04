https://static.news.ru/photo/777c6f6a-9e30-11e9-bcca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Апелляционный суд Сан-Франциско отклонил иск администрации президента США Дональда Трампа об отмене блокировки на использование средств Пентагона для возведения стены на границе с Мексикой.

В решении суда отмечено, что трата денег исполнительной властью без одобрения Конгресса является нарушением норм конституции США. Администрация Трампа может продолжать обжаловать блокировку средств министерства обороны, но на время судебных процедур строительство стены должно быть приостановлено, сообщает издание The Wall Street Journa l.

Как писал News.ru, направить на возведение преграды против мексиканских нелегалов $2,5 млн из бюджета Пентагона Трампу запретил федеральный суд в Калифорнии. Президент выразил уверенность в том, что ему всё же удастся добиться продолжения финансирования проекта.