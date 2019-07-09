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Помощник президента США по национальной безопасности США Джон Болтон назвал состоявшиеся в июне переговоры со своим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом и секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым историческими.

Я участвовал в исторической трёхсторонней встрече между Россией и США, которую принимал Израиль в Иерусалиме, — цитирует Болтона RT. Представители стран на встрече обсуждали вопрос урегулирования конфликта в Сирии и...