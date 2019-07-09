Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Мария Кузнецова
19:25, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/a44558a0-a267-11e9-ada0-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп теперь не может запретить критиковать себя, блокируя пользователей в своём аккаунте в Twitter. Это решение вынес апелляционный суд Нью-Йорка.
Иск против Трампа подали в 2017 году семь истцов, которых он заблокировал в Twitter, — сообщает издание Fortune.
Как писал News.ru, новые опросы общественного мнения, проведённые симпатизирующей демократам прессой, демонстрируют отставание президента США Дональда Трампа на 10 процентных пунктов. Лидер рейтинга — бывший вице-президент Джозеф Байден, который баллотируется от Демократической партии.