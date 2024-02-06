Вынесен приговор прилетевшему в Лос-Анджелес без документов россиянину Прилетевшего в США без документов россиянина оштрафовали на $2,1 тысячи

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Окружной суд Лос-Анджелеса вынес приговор россиянину Сергею Очигаве, прилетевшему в город из Дании без каких-либо документов, сообщает издание Los Angeles Times. По его данным, мужчину приговорили к 93 дням ареста, а также к штрафу в размере $2174. После окончания срока ареста он будет депортирован. Отмечается, что ни адвокатам, ни прокурорам не удалось объяснить, почему россиянин, не имевший судимостей, прилетел в США без документов.

Очигава прилетел в Лос-Анджелес 4 ноября из Копенгагена. Согласно материалам дела, он проскользнул мимо службы безопасности датского аэропорта и проник в самолет, после чего перенес 12-часовой перелет. Отмечается, что во время полета он попросил у стюардесс два блюда и шоколадку. Прибыв в США, мужчина попытался обмануть сотрудников таможенной службы, представившись вымышленным именем — Сергеем Шломо. Однако он был раскрыт.

Прокуратура США настаивала на более жестком приговоре для Очигавы. Его требовали приговорить к шести месяцам лишения свободы, так как мужчина «не проявил раскаяния или сожаления о своем поведении». Однако адвокат попросил снизить срок, объяснив это тем, что россиянин «пережил серию личных трагедий». В конечном счете суд приговорил его к 93 дням заключения и обязал выплатить авиакомпании Scandinavian Airlines $2174 в качестве компенсации.

Как сообщалось ранее, полиция Аргентины задержала гражданина России по запросу Киева. Посольство России уже получило официальное уведомление. Предполагается, что в конечном счете мужчина будет экстрадирован на Украину.