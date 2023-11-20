Суд в США согласился рассмотреть иск ЮКОСа о $50 млрд Суд округа Колумбия согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд

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Американский окружной суд по округу Колумбия отказался признавать право РФ на суверенный иммунитет в США, защищающий ее от претензий бывших акционеров ликвидированной компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на решение суда. Судья Берил Хауэлл 17 ноября вынесла постановление об отклонении ходатайства России о признании непосудным спора с экс-акционерами ЮКОСА, поданное в 2015 году.

Это дело теперь может переходить к рассмотрению по существу в целях определения, должны ли быть приведены в исполнение окончательные решения [вынесенные в 2014 году Постоянной палатой Третейского суда в Гааге], — говорится в обосновании приказа.

В 2014 году международный третейский суд в Гааге после десяти лет разбирательств присудил бывшим контролирующим акционерам ЮКОСА — базирующимся на Кипре компаниям Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, а также размещенной на острове Мэн Yukos Universal — компенсацию в размере $50 млрд за «экспроприацию» компании. Как отмечает агентство Reuters, с учетом процентов сумма компенсации к настоящему времени достигла $60 млрд. При этом Россия отказалась платить компенсацию, мотивировав это отсутствием ратификации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), ставшего основанием для бывших акционеров инициировать арбитраж.

Акционеры в свою очередь предприняли попытку привести в исполнение арбитражные решения в нескольких юрисдикциях, в том числе в США, располагающей государственными активами РФ. В 2014 году Россия оспорила решение в судебной системе Нидерландов. В настоящее время дело находится в Апелляционном суде Амстердама. Он должен оценить довод Москвы о том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. Все прочие доводы российской стороны Нидерланды отклонили.

Ранее Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может апеллировать к принципу государственного иммунитета в споре с бывшими акционерами ЮКОСа, чтобы не выплачивать им компенсацию в размере $50 млрд, которую на нее наложил международный арбитраж. Судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу компаний Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Основанием для вердикта стало то, что Россия согласилась передать дело ЮКОСа на рассмотрение в международный арбитраж. По этой причине попытки Москвы оспорить решение суда не имеют законных оснований.