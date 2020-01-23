Суд в американском штате Флорида приговорил двух граждан России, проживающих в городе Форт-Лодердейл, к 145 месяцам тюремного заключения за мошенничество с кредитными картами.
29-летний Денис Грушко и его 33-летний брат Игорь были признаны виновными в краже личной информации с отягчающими обстоятельствами, сговоре с целью использования краденных кредитных карт, а также производстве фальшивых кредиток и документов, удостоверяющих личность. Об этом
При обыске в доме россиян были найдены считывающие устройства для банкоматов, скрытые камеры и другие приспособления, которые используют для кражи номеров кредитных карт и изготовления фальшивых дубликатов банковских карт. Уточняется, что братья были в сговоре со своим знакомым, 24-летним украинцем Вадимом Вознюком. Гражданина Незалежной суд приговорил к двум годам и трём месяцам лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемый в краже личных данных и отмывании денег россиянин Алексей Бурков признал свою вину по двум пунктам обвинения в суде в США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен