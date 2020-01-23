https://static.news.ru/photo/54ccb636-f69c-11e9-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Суд в американском штате Флорида приговорил двух граждан России, проживающих в городе Форт-Лодердейл, к 145 месяцам тюремного заключения за мошенничество с кредитными картами.

29-летний Денис Грушко и его 33-летний брат Игорь были признаны виновными в краже личной информации с отягчающими обстоятельствами, сговоре с целью использования краденных кредитных карт, а также производстве фальшивых кредиток и документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции Соединённых Штатов.

При обыске в доме россиян были найдены считывающие устройства для банкоматов, скрытые камеры и другие приспособления, которые используют для кражи номеров кредитных карт и изготовления фальшивых дубликатов банковских карт. Уточняется, что братья были в сговоре со своим знакомым, 24-летним украинцем Вадимом Вознюком. Гражданина Незалежной суд приговорил к двум годам и трём месяцам лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемый в краже личных данных и отмывании денег россиянин Алексей Бурков признал свою вину по двум пунктам обвинения в суде в США.