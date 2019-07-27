Суд отклонил иск школьника из американского штата Кентукки Николаса Сандмана против газеты Washington Post. Он обвинил издание в клевете за публикацию, в который говорится, что Сандман якобы спровоцировал ссору с одним из демонстрантов на акции протеста в Вашингтоне.
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Сандман эти заявления отрицал, но судья отклонил его иск, обосновав решение тем, что освещение газетой этого инцидента защищается свободой слова.
Как писал News.ru, школьник угнал два небольших самолёта из ангара в Китае. Мальчик проник на территорию экскурсионного бюро ночью и вывез один из самолётов на парковку. После столкновения с забором, 13-летний ребёнок вернулся за другим самолётом. Сделав несколько кругов по парковке, он бросил судно и ушёл. Угонщика задержали полицейские, владельцы самолётов потребовали с отца школьника восемь тысяч юаней (около 70 тысяч рублей), но глава семейства смог выплатить только две тысячи юаней (18 тысяч рублей).