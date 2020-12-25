Суд в США отклонил иск конгрессмена к СМИ из-за статьи о роли РФ в выборах

https://static.news.ru/photo/58114594-4684-11eb-8d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

В США суд округа Колумбия отклонил иск конгрессмена Девина Нуньеса из спецкомитета палаты представителей по разведке к изданию The Washington Post о клевете после публикации в СМИ статьи о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Соединённых Штатах.

Иск связан со статьёй в газете, где утверждалось, что Нуньес в феврале 2020 года якобы пересказал президенту США Дональду Трампу содержание закрытого брифинга спецкомитета, в рамках которого сотрудница аппарата директора Национальной разведки Шелби Пирсон настаивала, что власти РФ планируют вмешаться в выборы президента США с целью добиться переизбрания Трампа на второй срок, пишет ТАСС.

Позже американские СМИ сообщали, что Трамп в связи с этим раскритиковал работу директора Национальной разведки Джозефа Магуайра, который вскоре ушёл в отставку.

В Белом доме опровергали информацию о том, что президент предъявлял претензии к директору Национальной разведки, а Нуньес, со своей стороны, утверждал, что никогда не обсуждал с Трампом содержание брифинга спецкомитета палаты представителей.

Суд отказался принять иск конгрессмена, подчеркнув, что действия редакции The Washington Post при публикации статьи не несли злого умысла и не ставили целью опорочить имя Девина Нуньеса.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп помиловал 15 человек, среди которых были обвиняемые по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Ещё пятерым осуждённым Трамп смягчил приговоры.

Среди помилованных фигурирует бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос, осуждённый в 2018 году за дачу ложных показаний ФБР.