В США сняли введенный Байденом запрет Суд в США обязал Байдена возобновить выдачу лицензий на экспорт СПГ

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Федеральный окружной суд Западного округа штата Луизиана обязал президента США Джо Байдена возобновить выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа, пишет The New York Times со ссылкой на соответствующие документы. Тем самым судья Джеймс Д. Кейн — младший, которого назначил предшественник Байдена Дональд Трамп, удовлетворил иск 16 штатов, утверждавших, что решение действующего американского лидера нанесло ущерб их экономике.

В частности, иски в суд подали Луизиана, Западная Вирджиния, Оклахома, Техас и Вайоминг. Эти штаты добывают «значительные объемы природного газа», отмечает The New York Times. Судья отметил, что истцы указали на потери рабочих мест и снижение налоговых поступлений из-за приостановки выдачи лицензий.

Власти Техаса заявили, что штат за пять лет потеряет $259,8 млн налоговых поступлений, связанных с добычей природного газа. Судья Кейн заявил, что «не полученные доходы, связанные с добычей природного газа, представляют собой конкретный и неизбежный ущерб».

26 января Белый дом принял решение о паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года замещает на мировом рынке сырье из России. При этом спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что данное решение расширяет возможности России.