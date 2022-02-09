Суд США отпустил под залог россиянина, обвиняемого во взломе криптобиржы

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка освободил из под стражи россиянина Илью Лихтенштейна, у которого также имеется гражданство США, и его супругу Хизер Морган, под залог в размере $8 млн. Они обвиняются в хищении биткоинов на сумму в $4,5 млрд в 2016 году после кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex, сообщает New York Times.

Россиянина освободили под залог в $5 млн, его жену Морган в $3 млн.

Стало известно, что Морган ранее работа журналистом. В январе 2020 года она написала статью о защите бизнеса от кибермошенников для журнала Forbes.

Суд обвиняет Лихтенштейна во взломе операционной системы Bitfinex в 2016 году и проведении свыше двух тысяч незаконных транзакций. Уточняется, что из всей похищенной суммы за последние пять лет «отмыть» Лихтенштейн и Морган сумели только 25 тысяч биткоинов.

Лихтенштейну и Морган по закону США за совершённое преступление грозит 25 лет тюрьмы. Их кибер-афера с хищением биткоинов стала самой масштабной в истории США.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и правоохранительных органов задержали четверых участников хакерской группы The Infraud Organization. В их число вошёл лидер группировки Андрей Новак, которого объявили в розыск в США по подозрению в кибермошенничестве.