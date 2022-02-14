Суд США отказался освободить россиянина Лихтенштейна под залог

Суд американского округа Колумбия отказался выпускать под залог россиянина Илью Лихтенштейна, подозреваемого в краже $4,5 млрд при кибератаке на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Такое решение приняла судья Берил Хауэлл на заседании, которое проводилось по телефону. Аналогичное прошение супруги Лихтенштейна Хизер Морган было удовлетворено. Об этом сообщает ТАСС.

Суд установил, что обстоятельства <...> говорят в пользу нахождения ответчика Лихтенштейна под стражей, — сказала судья Хауэлл.

Что касается Хизер Моргн, то условия её содержания будут определять законы штата Нью-Йорк, где она была задержана. Речь идёт о домашнем аресте и ношении специального браслета. отслеживающего перемещения человека.

Илья Лихтенштейн приехал в США с родителями в 1994 году. Он имеет двойное гражданство — США и РФ, его жена гражданка Соединённых Штатов. Супругов задержали на минувшей неделе в Нью-Йорке.

Ранее американский Минюст сообщил о конфискации биткойнов на сумму, эквивалентную $3,6 млрд, украденных в ходе кибератаки на Bitfinex. Общая сумма похищенных средств оценивается в $4,5 млрд.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и правоохранительных органов задержали четверых участников хакерской группы The Infraud Organization. В их число вошёл лидер группировки Андрей Новак, которого объявили в розыск в США по подозрению в кибермошенничестве.