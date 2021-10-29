Суд США отказался наказывать Тинькова тюрьмой

Суд Северного округа штата Калифорния утвердил приговор российскому предпринимателю Олегу Тинькову в рамках сделки со следствием. Судья посчитал, что нет необходимости назначать бизнесмену наказание, связанное с тюремным заключением, из-за состояния его здоровья. Заседание суда транслировалось в онлайн-режиме.

Суд принимает соглашение со следствием. Господин Тиньков, я приговариваю вас к тому, чтобы вы отбыли в распоряжении Бюро тюрем то время, которое уже отбыто вами. Это значит, что вы уже отбыли приговор, — заявил судья Джон Тайгар.

Также предприниматель должен находиться год под надзором. Однако эта мера не предполагает необходимости находиться на территории Соединённых Штатов. Кроме того, бизнесмен заплатит дополнительный штраф $250 тысяч.

Судья отметил, что считает отсутствие реального срока недостаточным наказанием в связи с масштабами преступления. Однако тяжёлое состояние здоровья и его небольшие шансы на выживание заставили его принять такое решение. Он отметил, что в случае экстрадиции в США предприниматель, вероятно, умер бы в тюрьме.

США отозвали оставшиеся пункты уголовного обвинения, — заявила в свою очередь прокурор.

Тиньков в рамках сделки согласился заплатить налоги, проценты по ним и штраф — $449 млн. Тинькова обвинили в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, когда не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Вынесение приговора Тинькову назначено на 29 октября.