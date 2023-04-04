Суд снял арест с Трампа Трамп покинул здание суда, где ему были предъявлены обвинения

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп покинул суд в Нью-Йорке после предъявления ему обвинений. Явка продлилась около двух часов. Арест с политика был снят. Об этом сообщает CNN.

По имеющимся данным, кортеж с Трампом проследовал от суда по прилегающим улицам. При этом некоторые участки были перекрыты правоохранителями для беспрепятственного проезда политика.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным. Политику было предъявлено обвинение по 34 пунктам. По данным СМИ, отказ признать вину в суде означает, что он не пошел на сделку со следствием, которая предполагает смягчение наказания. Политика обвиняют в фальсификации деловой документации после расследования о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, получившим статус арестанта. Такую меру пресечения в Штатах может избрать прокуратура или полиция.