Экс-президент США Дональд Трамп покинул суд в Нью-Йорке после предъявления ему обвинений. Явка продлилась около двух часов. Арест с политика был снят. Об этом сообщает CNN.
По имеющимся данным, кортеж с Трампом проследовал от суда по прилегающим улицам. При этом некоторые участки были перекрыты правоохранителями для беспрепятственного проезда политика.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным. Политику было предъявлено обвинение по 34 пунктам. По данным СМИ, отказ признать вину в суде означает, что он не пошел на сделку со следствием, которая предполагает смягчение наказания. Политика обвиняют в фальсификации деловой документации после расследования о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.
Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, получившим статус арестанта. Такую меру пресечения в Штатах может избрать прокуратура или полиция.