Суд склонен разрешить эксперту оценить изъятые у Трампа документы NBC News: суд склонен назначить эксперта для оценки изъятых у Трампа документов

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Судья во Флориде склонна согласиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом о назначении эксперта для оценки части изъятых у него при обыске документов. Судья заявила о «предварительном намерении» сделать это, сообщает NBC News.

Судья указала, что склонна назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа, — подчеркнул телеканал.

Эксперта со стороны просил бывший президент. По мнению телеканала, секретные материалы читать эксперту не дадут, но он будет оценивать документы, которые могут защищаться адвокатской тайной, и, возможно, президентскими привилегиями.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп хранил в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида) не менее 300 секретных документов. Среди секретных материалов оказались бумаги Центрального разведывательного управления, Агентства национальной безопасности и Федерального бюро расследований. Часть бумаг была изъята в ходе обыска в Мар-а-Лаго в начале августа.