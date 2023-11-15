Суд разрешил Трампу участвовать в выборах Суд в Мичигане позволил Трампу участвовать в выборах на пост президента США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд американского штата Мичиган счел возможным участие Дональда Трампа в выборах на пост президента США, сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что судебные органы не стали учитывать роль экс-руководителя страны в штурме Капитолия в 2021 году.

По данным AP, Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата. Судья отверг аргументы о том, что участие политика в инциденте со штурмом Капитолия ограничивает его права на переизбрание.

Ранее схожие иски, направленные на запрет Трампу участвовать в выборах, поступили в суды Колорадо и Миннесоты. Сам политик назвал это «вмешательством в выборы».

Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа произошел 6 января 2021 года после митинга в Вашингтоне. Тогда работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстрации и полицейский. Еще три человека скончались по причинам, не связанным с насилием. Протестующие пытались помешать процедуре утверждения победы на выборах президента представителя Демократической партии Джо Байдена. При этом Трампу инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение, за счет незаконных действий.

Ранее сообщалось, что жители США в вопросах внешней политики стали больше доверять Дональду Трампу, чем Джо Байдену. 46% респондентов отдали предпочтение политике Трампа в отношении Тайваня и Китая, 34% граждан больше нравится внешняя политика Байдена.

При этом 77-летняя американская певица Шер поклялась покинуть США, если Трампа снова изберут президентом в 2024 году, поскольку в прошлый раз у нее «чуть не началась язва». Исполнительница заявила о поддержке Джо Байдена на фоне информации о том, что Трамп опережает своих основных оппонентов из Республиканской партии на выборах, несмотря на судебные иски против него.