https://static.news.ru/photo/81e6139e-2fc5-11ea-b6f7-fa163e074e61_660.jpg Майкл Джексон Фото: imago stock&people/Global Look Press

Апелляционный суд Калифорнии разрешил Джеймсу Сейфчаку и Уэйду Робсону, которые в документальном фильме «Покидая «Нэверленд» рассказали о домогательствах певца Майкла Джексона, подать иски к компаниям исполнителя.

В 2014 году инстанция отклонила иски мужчин к MJJ Productions и MJJ Ventures из-за того, что законодательство штата предусматривает, что заявления о сексуальном насилии в детстве можно подавать только до достижения истцами 26 лет. Однако на тот момент Сейфчаку было 36 лет, а Робсону — 30, передаёт BBC.

С 2020 года в Калифорнии начал действовать закон, продлевающий этот возрастной порог до 40 лет.

Робсон и Сейфчак считают, что сотрудники компаний Джексона знали о домогательствах, однако ничего не предприняли, уточняет TMZ.

В январе 2019 года на HBO показали документальный фильм «Покидая «Нэверленд», в котором Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказали, как Джексон совращал их в своем поместье, когда они были детьми.

Как писал NEWS.ru, семья певца Майкла Джексона предъявила иск на $100 млн американскому телеканалу HBO в связи с его решением показать документальный фильм «Покидая «Нэверленд». В нём семья поп-короля обвинила HBO в намерении нарушить условия контракта. Сообщается, что с HBO в 1992 году был заключён контракт, согласно которому телеканал обязался не порочить честь и достоинство умершего исполнителя. Окружение певца обвинило телеканал в желании «бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мёртв и не может защищать себя самостоятельно».