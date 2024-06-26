Суд приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку заключения Reuters: в рамках сделки суд приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку заключения

Фото: twitter.com/wikileaks

Джулиан Ассанж

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Мэнглона приговорила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения, пишет Reuters. Теперь он может свободно покинуть зал суда.

Адвокат Ассанжа подчеркнул: деятельность WikiLeaks будет продолжена, так как суд в США признал, что подсудимый не причинил никакого вреда своими публикациями, они носили исключительно новостной характер. Его жена Стелла Ассанж заявила агентству, что недовольна решением суда и намерена добиваться помилования мужа. По ее мнению, признание вины по обвинению в шпионаже вызывает «очень серьезную обеспокоенность» у журналистов во всем мире.

Тот факт, что в соответствии с Законом о шпионаже появилось признание вины в отношении получения и раскрытия информации национальной обороны, очевидно является очень серьезной проблемой для журналистов, занимающихся вопросами национальной безопасности в целом, — сказала она.

Ее поддержал главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон, назвав приговор «плохим прецедентом». Он выразил уверенность в том, что журналисты уже не решаются заниматься определенными областями, связанными с освещением вопросов национальной безопасности, когда в этом замешаны США.

Потому что уже был сигнал: «не лезьте в наши дела, нас не волнует, если вы утверждаете, что это в общественных интересах, мы придем за вами», — подчеркнул исландец Храфнссон.

Не стоит заранее обольщаться, ведь сделка с американским правосудием еще окончательно не оформлена, и у него еще есть шанс обмануть Джулиана Ассанжа, заявил ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что в США всегда именно так поступали, подло и исподтишка нарушая все договоренности. По мнению парламентария, это основа государственной политики Вашингтона.