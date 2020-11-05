Суд предписал почте США искать дважды в день недоставленные бюллетени

Суд в Вашингтоне, округ Колумбия, предписал почтовым отделениям дважды в день искать поступившие избирательные бюллетени. Проверка должна производиться утром и днём.
Так американские власти намерены обеспечить своевременную доставку бюллетеней,
Ранее этот же суд предписал почте найти все бюллетени в срок до 15:00 3 ноября. Но почтовики возразили, заметив, что в каждом отделении есть один-два инспектора, которые физически не смогут лично проверить все помещения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов в США Урсула Гачек заявила, что европейская миссия пока не обнаружила нарушений при голосовании по почте.