16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Суд предписал Осиповой привезти детей в США, иначе ей грозит тюрьма

20:19, 08 января 2021
Фото: БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana/vk.com

Россиянка Богдана Осипова должна привезти в США своих детей от бывшего американского мужа Брайана Мобли. В противном случае россиянке грозит тюремное заключение. Об этом заявил помощник окружного прокурора Джейсон Харт.

Харт сообщил об этом во время заседания федерального суда по повторному приговору Осиповой, которое прошло в пятницу. По его словам, в этот же день другой суд рассматривал семейное дело россиянки на уровне округа и предписал ей привезти детей в Канзас, либо приехать к 24 февраля для отбывания наказания за неуважение к суду, сообщает РИА Новости.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео