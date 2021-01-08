Суд предписал Осиповой привезти детей в США, иначе ей грозит тюрьма

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Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации своего соперника по выборам 78-летнего демократа Джо Байдена.

Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января, — написал политик в Twitter. Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что во время инаугурации Байдена вокруг Капитолия будут возведены...