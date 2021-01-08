Суд предписал Осиповой привезти детей в США, иначе ей грозит тюрьма

Россиянка Богдана Осипова должна привезти в США своих детей от бывшего американского мужа Брайана Мобли. В противном случае россиянке грозит тюремное заключение. Об этом заявил помощник окружного прокурора Джейсон Харт.
Харт сообщил об этом во время заседания федерального суда по повторному приговору Осиповой, которое прошло в пятницу. По его словам, в этот же день другой суд рассматривал семейное дело россиянки на уровне округа и предписал ей привезти детей в Канзас, либо приехать к 24 февраля для отбывания наказания за неуважение к суду, сообщает РИА Новости.