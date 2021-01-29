Суд потребовал от компании Трампа документы по делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/83c48a70-62cc-11eb-bf12-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Суд Нью-Йорка выступил с требованием к компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и его партнёрам предоставить новые документы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает New York Times.

Компания подозревается в нарушении законов штата Нью-Йорк, в связи с этим в прошлом году жюри во главе с окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом потребовало финансовые отчётности организации за последние восемь лет. В декабре постановление о предоставлении данных компанией вынес судья Артур Ингорон. Отмечается, что юристы Трампа пытались скрыть определённую информацию о деятельности Trump Organization.

В частности, компания подозревается в том, что для получения банковских кредитов и налоговых льгот она указывала ложную информацию. Помимо этого, следователи изучают историю финансовой реструктуризации Trump International Hotel & Tower в Чикаго, в результате которой компании был прощён долг на сумму свыше $100 млн.

Пока неясно, как эти средства были отражены в налоговых декларациях и были ли зарегистрированы как доход в соответствии с законодательством. Издание подчёркивает , что провело анализ финансовых отчётов Трампа и выяснило, что он избежал уплаты федерального налога почти по всем прощённым долгам.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший президент США Дональд Трамп в последние дни своего срока стал фигурой, в симпатиях к которой опасались признаваться даже многие его сторонники по Республиканской партии. Однако теперь выясняется, что они всё равно нуждаются в нём — по крайней мере, так заявил член Национального комитета партии в штате Арканзас Джонатан Барнетт.