Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о наблюдателях

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, поданный из-за того, что в Филадельфии якобы незаконно ограничили возможность наблюдателей следить за подсчётом голосов.
Суд принял сторону избирательной комиссии, в правилах которой нарушения не обнаружились. Так, закон штата допускает, что в каждом округе сами решают, на каком расстоянии должны находиться избиратели,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден лидирует на выборах в штате Пенсильвания благодаря поддержке с неожиданной стороны. Как утверждает The Buffalo Chronicle, кандидат от демократов принял помощь американской мафии в Филадельфии. Издание ссылается на источники из окружения Джоуи Мерлино по прозвищу Тощий Джоуи — босса филадельфийской мафии, который якобы со своими подручными подделали около 300 тысяч бюллетеней.