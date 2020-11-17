Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о наблюдателях

https://static.news.ru/photo/3cdf71b6-296e-11eb-a945-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Darius Mataitis via www.imago-images.de/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, поданный из-за того, что в Филадельфии якобы незаконно ограничили возможность наблюдателей следить за подсчётом голосов.

Суд принял сторону избирательной комиссии, в правилах которой нарушения не обнаружились. Так, закон штата допускает, что в каждом округе сами решают, на каком расстоянии должны находиться избиратели, сообщает CNN.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден лидирует на выборах в штате Пенсильвания благодаря поддержке с неожиданной стороны. Как утверждает The Buffalo Chronicle, кандидат от демократов принял помощь американской мафии в Филадельфии. Издание ссылается на источники из окружения Джоуи Мерлино по прозвищу Тощий Джоуи — босса филадельфийской мафии, который якобы со своими подручными подделали около 300 тысяч бюллетеней.