Суд отменил один из приговоров Харви Вайнштейну NYT: суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор Вайнштейну из-за ошибки

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Харви Вайнштейн

Суд Нью-Йорка отменил вынесенный в 2020 году обвинительный приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну, сообщило издание The New York Times (NYT). По информации журналистов, в рамках дела была допущена ошибка.

Речь идет о приговоре в насильственных действиях сексуального характера, уточнили в СМИ. Апелляционный суд большинством голосов постановил, что в качестве свидетелей были вызваны несколько женщин, чьи показания не были частью выдвинутых обвинений против кинопродюсера.

Злоупотреблением судебными полномочиями является допуск непроверенных обвинений лишь в плохом поведении, которые разрушают репутацию подсудимого, но не проливают света на их достоверность в связи с уголовными обвинениями, — говорится в статье.

В итоге было принято решение, что судебное разбирательство над Вайнштейном было несправедливым. Теперь окружному прокурору Манхэттена нужно будет решить, следует ли проводить повторный судебный процесс на кинопродюсером.

Вайнштейн в 2020 году был признан виновным в изнасилованиях и осужден на 23 года лишения свободы. Обвинения против продюсера выдвинули десятки актрис. В 2023-м ему дали еще 16 лет тюрьмы.

Получившая «Оскар» за фильм «Великая Афродита» в 1996 году актриса Мира Сорвино ранее рассказала о влиянии Вайнштейна на киностудии. Артистка обвинила его в окончании своей карьеры. По словам 56-летней Сорвино, в 1998 году она отказала кинопродюсеру в интимной близости в третий раз. После этого ее позиция в индустрии сильно изменилась.