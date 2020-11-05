Суд отказал штабу Трампа в требовании остановить подсчёт голосов в Мичигане

https://static.news.ru/photo/4029e228-1f98-11eb-b19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штаб кандидата в президенты США и действующего главы государства Дональда Трампа проиграл иск о приостановке подсчёта голосов в штате Мичиган.

Судья Претензионного суда Мичигана Синтия Стивенс вынесла соответствующее решение во время слушания. Она отметила, что письменное решение появится 6 ноября, передаёт Sky News.

По прогнозам, после подсчёта 99% голосов в штате побеждает демократ Джо Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб его оппонента Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. От окончательной победы его отделяют голоса шести выборщиков.