Суд оправдал мужчину, который 48 лет провел в тюрьме В США суд оправдал отсидевшего 48 лет в тюрьме 71-летнего Глинна Симмонса

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Суд в США оправдал Глинна Симмонса, который провел 48 лет в тюрьме, передает NBC News. Суд признал, что преступление, за которое он был осужден, на самом деле совершил другой человек.

В 1975 году Симмонса приговорили к самому строгому наказанию, но в 1977 году оно было заменено на пожизненное заключение. По информации агентства, этот случай стал самым долгим сроком, который когда-либо отбывал кто-либо в истории США после судебной ошибки (48 лет, 1 месяц и 18 дней). Симмонс вправе потребовать компенсацию в размере $175 тыс. от штата Оклахома, где проходило судебное разбирательство.

Также в феврале 2023 года в Миссури суд оправдал Ламара Джонсона, который провел почти 30 лет за решеткой. Судья признал, что имеющиеся улики подтверждают его невиновность, поэтому дальнейшее содержание его в тюрьме было признано неоправданным.

Ранее сообщалось о похожем случае в Мексике. Житель страны Мануэль Герман Рамирес провел в тюрьме 18 лет за убийство, которого не совершал. В преступлении его обвинил отец знакомого, чтобы получить страховку за якобы убитого сына.

До этого Стокгольмский окружной суд вынес приговор по делу 60-летнего Сергея Скворцова, подозревавшегося в шпионаже в пользу России, сообщает пресс-служба суда. Следователи предполагали, что он работал на российскую военную разведку и передавал Москве технологии. Однако мужчина был признан невиновным и отпущен на свободу. Судья заявил, что обвиняемый действительно передавал технологии России, однако его действия не подпадают под понятие шпионажа.