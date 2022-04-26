Суд обязал Трампа платить по $10 тысяч в день Суд обязал экс-президента США Трампа выплачивать по $10 тысяч в день из-за дела о мошенничестве

Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в неуважении к суду в связи с тем, что он отказался предоставить необходимые документы в рамках расследования дела в отношении своего главного актива — Trump Organization. Теперь политик и миллионер должен выплчивать по $10 тысяч в день до тех пор, пока он не представит нужные бумаги. Об этом сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Джеймс, подобное решение суда можно назвать крупной победой и днём, когда «справедливость восторжествовала».

Наше расследование в отношении финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, потому что никто не может быть выше закона, — подчеркнула Джеймс.

Ходатайство о признании Трампа виновным в неуважении к суду офис генпрокурора подал в суд 7 апреля. По словам Джеймс, Трамп отказал в предоставлении документов, несмотря на «предельно ясное распоряжение суда». Тогда же было предложено выписать Трампу ежедневный штраф. В результате суд полностью удовлетворил требования прокурора.



Расследование началось в 2019 году, поводом стало заявление экс-адвоката Мацкла Кожна о том, что компания завышала стоимость своих активов.В июле 2021 года против Trump Organization, ее финдиректора Аллена Вассельберга и Trump Payroll Corporation обвинили в мошенничестве с упатой налогов, преступном сговоре, фальсификации деловой документации



Трамп покинул пост гендиректора Trump Organization в 2017 году после избрания президентом.