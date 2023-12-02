Суд не стал закрывать дело о штурме Капитолия по требованию Трампа Суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия

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Федеральный суд округа Колумбия отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа, требовавшего прекращения дела о штурме Капитолия, сообщается в электронной базе суда. Политик ссылался на свой иммунитет от преследования, а также на первую поправку конституции, которая гарантирует свободу слова и собраний. Суд при этом посчитал, что у Трампа нет права избежать уголовной ответственности.

Привлечение бывшего президента к уголовной ответственности на федеральном уровне имеет ключевое значение для исполнения нашего конституционного обязательства обеспечивать равное правосудие в соответствии с законом <...>. В силу изложенных причин суд отклоняет оба ходатайства, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что суд штата Колорадо допустил Трампа к предстоящим президентским выборам, несмотря на причастность к штурму Капитолия. До этого аналогичные решения были приняты еще несколькими инстанциями. Судья Сара Уоллес пришла к выводу, что Трамп спровоцировал восстание его сторонников 6 января 2021 года, и отвергла доводы адвокатов о том, что бывший глава Белого дома действовал в рамках свободы слова. Несмотря на это, она не нашла в законодательстве четких формулировок, предписывающих дисквалификацию кандидата в президенты.