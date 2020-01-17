https://static.news.ru/photo/660bb448-39c6-11ea-bb28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Апелляционный суд девятого округа в штате Калифорния отказал в рассмотрении иска, поданного группой детей, подростков и молодых людей к администрации США с требованием перестать использовать ископаемое топливо.

Претензия к администрации Барака Обамы, который занимал пост главы государства, поступила в суд в 2015 году от лица 21 американца, многие из которых тогда были несовершеннолетними. В настоящее время им от 12 до 23 лет.

Истцы отмечали, что изменение климата уже оказало негативное влияние на их жизнь. По их словам, проблема, в частности, связана с использованием в стране ископаемых видов топлива без ограничения.

Молодёжь рассчитывала, что суд обяжет правительство в срочном порядке разработать план по полному отказу от таких видов топлива, а также повлиять на ситуацию с изменением климата. В ответ администрация Соединённых Штатов подала просьбу о прекращении производства по иску. Федеральный суд постановил отказать в этом, однако апелляционный суд решил, что данное решение было неправомерным.

Оглашая решение, судьи подчеркнули, что делают это с сожалением. Они посоветовали истцам добиваться своего не с помощью судов, а на политической арене, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глобальное потепление обойдётся бюджету США в сотню миллиардов долларов ежегодно. К концу века количество преждевременных смертей граждан возрастёт, как и заболеваемость опасными инфекциями. Обострения ситуации Белый дом ожидает к 2090 году. Число страдающих от астмы, аллергии и вируса Зика увеличится. Наиболее уязвимыми категориями населения станут дети, пожилые люди и нищие.