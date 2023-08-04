Суд не стал арестовывать Трампа по делу о вмешательстве в выборы

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Суд в Вашингтоне принял решение не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия в 2021 году. Политик будет освобожден под обязательство о явке и соблюдении законов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

При этом сам Трамп заявил, что в случае признания его виновным, он сдастся. Прокуроры не настаивали на аресте бывшего американского лидера, отметив, что с Трампа нужно взять обязательство о явке по вызову и исполнении законов. Суд поддержал требование. Кроме этого, политику запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов. На заседании Трамп отказался признать сою вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия.

Известно, что бывшему американскому лидеру предъявили новые обвинения по делу о вмешательстве в выборы по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

При этом Трамп заявил, что генпрокурор Меррик Гарланд придумывает обвинения против него по указу президента США Джо Байдена. По словам экс-главы Белого дома, на защиту уходит много времени и денег.