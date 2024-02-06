Суд лишил Трампа иммунитета в деле о вмешательстве в выборы

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Дональд Трамп

Апелляционный суд США отклонил иск бывшего американского лидера Дональда Трампа об иммунитете в деле о вмешательстве в выборы, передает CNN. По данным телеканала, коллегия судей решила, что политик может быть осужден за преступление, в котором его обвиняют.

Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, обладающим всеми возможностями защиты, которые есть у любого другого обвиняемого по уголовному делу. Но любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его в бытность президентом, больше не защищает его от этого обвинения, — говорится в постановлении.

Как пишет телеканал, экс-президент США обжалует данное решение. Защита Трампа считает, что в отношении него недопустимо принятие такого решения, поскольку он находился в статусе главы государства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания на выборах в первую очередь собирается закрыть границу страны. Кроме того, политик планирует организовать массовую депортацию нелегальных мигрантов. Также он выразил уверенность в том, что заручился поддержкой избирателей, которые традиционно поддерживали демократов.

До этого Трамп предсказал теракты в Штатах из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов. По его мнению, вероятность террористических атак в стране достигла 100%, а нынешняя ситуация на южной границе США находится «в худшем состоянии» за всю историю Америки.