Суд Колорадо допустил Трампа к президентским выборам в 2024 году

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Дональд Трамп

Суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, но при этом может быть допущен к предстоящим президентским выборам, сообщает Associated Press. До этого аналогичные решения приняли инстанции в нескольких других штатах — все они оставили Трампа в избирательных бюллетенях.

Судья Сара Уоллес пришла к выводу, что Трамп спровоцировал восстание его сторонников 6 января 2021 года, и отвергла доводы адвокатов о том, что бывший глава Белого дома действовал в рамках свободы слова. Несмотря на это, она не нашла в законодательстве четких формулировок, предписывающих дисквалификацию кандидата в президенты. Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг назвал это решение «еще одним гвоздем в гроб антиамериканских проблем» с избирательными бюллетенями.

Ранее суд американского штата Мичиган счел возможным участие Дональда Трампа в выборах на пост президента США. Судебные органы не стали учитывать роль экс-руководителя страны в штурме Капитолия в 2021 году. Похожий иск поступил в суд штата Миннесота.

Также стало известно, что жители США в вопросах внешней политики стали больше доверять Дональду Трампу, чем Джо Байдену. 46% респондентов отдали предпочтение политике Трампа в отношении Тайваня и Китая, 34% граждан больше нравится внешняя политика нынешнего лидера.