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Мужчина, который открыл стрельбу по посетителям торгового центра в городе Эль-Пасо штата Техас, начал сотрудничать со следствием, сообщил начальник полиции города Грег Аллен.

При этом он не стал уточнять, что именно сообщил подозреваемый.

Необходимо уважать права, которые есть у этого человека. Несмотря на то, что он сотрудничает, мы должны сохранять детали в тайне, чтобы расследование продвигалось успешно, — подчеркнул Аллен.

Ранее News.ru писал, что Федеральные власти США рассматривают массовое убийство в Техасе как акт внутреннего терроризма. Стрелку могут быть предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти.

В результате стрельбы в Эль-Пасо погибли 20 человек. Перед инцидентом Крузиус опубликовал в Twitter манифест, в котором выразил поддержу новозеландскому убийце-неонацисту Брентону Тарранту.