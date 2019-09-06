https://static.news.ru/photo/a3b28fc6-d11e-11e9-a490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik McGregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Городской совет Сан-Франциско решил причислить Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) к «местным террористическим организациям», что спровоцировало крупный скандал в США.



Как заявила автор законопроекта Кэтрин Стефани, её инициатива обусловлена «резнёй», которая происходит в стране. NRA, по её мнению, препятствует улучшению законодательства в сфере оружия.

NRA существует для того, чтобы распространять пропаганду в пользу оружия и вооружать тех, кто может нанести вред и терроризировать нас, — цитирует РИА Новости автора законопроекта.

Как пишет New York Times, у нового закона нет какого-либо практического применения, но законодатели Сан-Франциско надеются, что их инициатива станет «первым шагом в борьбе с пагубным влиянием организации» и будет поддержана другими муниципалитетами США.

Сама стрелковая ассоциация не оставила решение властей Сан-Франциско без ответа, развернув в Twitter кампанию под лозунгом «Мы — не террористы».



NRA является крупнейшим оружейным лобби в США и имеет серьёзный политический вес, активно спонсируя республиканскую партию. К Ассоциации весьма благосклонно относится президент Дональд Трамп, но критикуют демократы.

В начале августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо рядом с границей Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения.

После массового убийства в Эль-Пасо Трамп поручил разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за подобные преступления, сообщал News.ru.