Стрельба в Портленде закончилась гибелью человека

https://static.news.ru/photo/bfb7c4ee-ea94-11ea-8f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Global Look Press

Минимум один человек стал жертвой стрельбы в американском Портленде (штат Орегон), где на протяжении нескольких недель проходят акции протеста, заявили представители местной полиции. ЧП произошло вечером 29 августа, в 20:46 по местному времени (06:46 мск 30 августа 2020 года).

Офицеры полиции Портленда услышали звуки стрельбы. <...> Они отреагировали и обнаружили жертву с огнестрельным ранением грудной клетки. Медики <...> установили, что жертва скончалась, — говорится в сообщении на официальном сайте силового ведомства Портленда.

Стражи порядка не уточнили, связана ли гибель человека с протестами. После ЧП полиция оцепила весь квартал, на территории которого было совершено убийство. Местных жителей попросили избегать посещений данного района, чтобы позволить следователям выяснить подробности инцидента. Очевидцев произошедшего призвали сообщить детали представителям правоохранительных органов.

Накануне участники протестных акций в Портленде в очередной раз подожгли офис местной Ассоциации полиции (РРА), а также забросали камнями её сотрудников. Очередное столкновение между протестующими и полицейскими произошло утром 29 августа. В результате несколько человек из числа последних пострадали. Некоторые демонстранты были задержаны.

В PPA отметили, что офис находится в жилом районе и существует опасность, что огонь с него перекинется на дома. Риск распространения пожара значительно возрастает в засушливую погоду. Тем не менее в течение нескольких месяцев протестующие уже неоднократно поджигали офис.

Протесты в Портленде и других американских городах вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан. Один из полицейских наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Дональд Трамп предложил ввести в Портленд силы Нацгвардии США. Он отметил, что местные власти утратили контроль над ситуацией и их действия угрожают жизни горожан.