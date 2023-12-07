Стрельба произошла на территории Невадского университета в Лас-Вегасе

Стрельба произошла на территории Невадского университета в США, сообщает полиция Лас-Вегаса в своем аккаунте в социальной сети Twitter (X). Предположительно, есть жертвы. При этом детали происшествия не уточняются.

Судя по всему, на данный момент есть несколько жертв, — говорится в сообщении правоохранителей.

В свою очередь руководство университета призвало студентов и персонал заведения оставаться в укрытии.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга сообщил журналистам, что его уведомили о случившемся. Администрация продолжает следить за развитием ситуации, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что накануне праздника Хеллоуин произошла стрельба в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Неизвестные злоумышленники обстреляли участников вечеринки. В результате ранения получили девять человек в возрасте от 16 до 22 лет, позже одна девушка скончалась в результате кровопотери.

Кроме того, в Панаме пожилой американский юрист на пенсии Кеннет Дарлингтон выстрелил в протестующих против изменения климата, которые перегородили шоссе и не дали проехать его автомобилю. Один из пострадавших погиб на месте, второй госпитализирован и находится в больнице. Спор американца с манифестантами и последовавшая за этим стрельба попали на видео.