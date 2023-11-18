«Стратегия сработала»: в США поразились дальновидности Путина WSJ: стратегия Путина в противостоянии с Западом сработала

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Внешнеполитические, военные и экономические успехи России доказывают, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом сработала так, как он и рассчитывал, заявили обозреватели Wall Street Journal. По мнению журналистов, российский глава еще за полгода до начала СВО четко просчитал все действия в условиях конфронтации.

Ничто из этого не должно вызывать удивления. Более чем за полгода до ввода войск на Украину в феврале 2022 года Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности России. Основной целью этого документа стала подготовка страны к долгосрочной конфронтации с Западом. Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала, — отметили авторы материала.

По мнению обозревателей, западные лидеры допустили ошибку, когда надеялись, что в России произойдет государственный переворот. Народ всецело поддерживает президента, и «даже элиты от Путина не отвернулись», резюмировали журналисты.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не планирует закрывать окно в Европу, Москва также не намерена ни с кем разрывать отношений. Однако, если из «окна будет дуть», то его можно и прикрыть, «чтобы не простудиться», уверен глава государства.