В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине CNN: конфликт между Россией и Украиной может закончиться заморозкой боев

Фото: МО Украины

Конфликт между Россией и Украиной может завершиться заморозкой боевых действий, заявил преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт в авторской статье для CNN. По его словам, впоследствии Киев может добиться политического урегулирования конфликта и вернуть утраченные в ходе СВО территории. При этом эксперт не отрицает, что Вооруженные силы РФ могут одержать полную победу.

Эксперт предоставил сразу несколько вариантов окончания конфликта между Украиной и Россией. Первый вариант предполагает захват Крыма украинскими войсками. По мнению Шмидта, это может привести к резкой смене политической обстановки РФ, что вынудит Москву пойти на переговоры. Второй вариант — заморозка боевых действий по инициативе Украины с последующим политическим урегулированием конфликта.

Наиболее вероятный сценарий — боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое урегулирование, — заявил Шмидт.

При этом он подчеркнул, что даже после заморозки боевых действий Киев не оставит попыток вернуть потерянные территории. По его мнению, этого можно добиться путем экономического возрождения страны, чему будет поспособствовать поддержка со стороны стран Запада.

Международный валютный фонд ранее также представил несколько вариантов развития событий на Украине. По мнению аналитиков, специальная военная операция может затянуться до 2025 года, что приведет к снижению ВВП республики на 5%. Второй вариант предполагает прекращение боевых действий к концу 2024 года.