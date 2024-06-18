«Странные вещи»: в безлюдных горах Невады обнаружили загадочный монолит Полиция Лас-Вегаса обнаружила загадочный монолит в горах Невады

Фото: Eunika Sopotnicka/imagebroker.com/Global Look Press

Сотрудники службы поиска пропавших без вести при департаменте полиции Лас-Вегаса (LVPD) обнаружили загадочный монолит серебристого цвета в безлюдных горах штата Невада, сообщили в пресс-службе ведомства. Происхождение объекта остается неизвестным, однако отмечается, что это не первый подобный монолит, найденный за пределами городов. Аналогичный столб также обнаружили в Великобритании.

Мы наблюдаем много странных вещей, когда люди отправляются в походы... но взгляните на это! В выходные служба поиска пропавших без вести при департаменте полиции Лас-Вегаса обнаружила этот мистический монолит около пика Гасс, — говорится на странице LVPD в социальной сети X.

Помимо Невады, монолиты неизвестного происхождения также находили на территории штата Юта. В 2020 году сооружение из блестящего металла высотой более чем два метра нашли посреди пустыни. Через несколько дней монолит исчез. Позднее представители американской арт-группы The Most Famous Artist заявили, что это они установили монолит, однако никаких доказательств приведено не было. В конце того же года таинственный монолит появился на востоке Румынии.

Археологи из Австралийского университета Флиндерса ранее сумели раскрыть тайну смерти египетского фараона Секененре-Тао-II. Предполагается, что он был убит либо на поле боя, либо при захвате в плен в 1555 году до нашей эры.