Президент США Джо Байден резко ушел со съемочной площадки во время прямого эфира. После того, как он дал интервью телеканалу MSNBC, он пожал руку ведущей, поднялся со стула и быстрым шагом направился к выходу из студии. Читатели американского портала Townhall в Twitter предположили, что Байдену срочно потребовалось в уборную.
Может быть, ему нужно было в туалет, — предположила пользователь с ником @_marshaleigh.
Ее поддержала AdaNestorWC, добавив, что жест президент «был похож на срочную нужду». Некоторые пользователи указали на бормотание Байдена и уличили политика в том, что он «не совсем похож на источник силы».
Ранее Байден завершил свое выступление на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте фразой «Боже, храни королеву». После этого политик не смог понять, в какую сторону ему уходить со сцены, но на выручку пришел помощник, проводивший главу Белого дома за кулисы.
В мае президент США допустил оговорку и призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Также, отвечая на вопрос, чем он сам отличается от своего предшественника — республиканца Дональда Трампа, Байден сказал: «Всем».