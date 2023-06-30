Странное поведение Байдена в эфире новостей обескуражило американцев Байден ушел с интервью в прямом эфире, не дав ведущей закончить выпуск новостей

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден резко ушел со съемочной площадки во время прямого эфира. После того, как он дал интервью телеканалу MSNBC, он пожал руку ведущей, поднялся со стула и быстрым шагом направился к выходу из студии. Читатели американского портала Townhall в Twitter предположили, что Байдену срочно потребовалось в уборную.

Может быть, ему нужно было в туалет, — предположила пользователь с ником @_marshaleigh.

Ее поддержала AdaNestorWC, добавив, что жест президент «был похож на срочную нужду». Некоторые пользователи указали на бормотание Байдена и уличили политика в том, что он «не совсем похож на источник силы».

Ранее Байден завершил свое выступление на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте фразой «Боже, храни королеву». После этого политик не смог понять, в какую сторону ему уходить со сцены, но на выручку пришел помощник, проводивший главу Белого дома за кулисы.

В мае президент США допустил оговорку и призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Также, отвечая на вопрос, чем он сам отличается от своего предшественника — республиканца Дональда Трампа, Байден сказал: «Всем».