Странам НАТО посоветовали быть готовыми к затяжной войне с Россией CSIS: НАТО следует подготовиться к сценарию затяжной войны с Россией

Странам — участницам НАТО следует быть готовыми к сценарию «затяжной войны» с Россией, об этом говорится в опубликованном докладе аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), базирующегося в Вашингтоне. Согласно нему, государствам необходимо наращивать оборонные расходы и укреплять свой военно-промышленный потенциал.

Хотя НАТО, возможно, и готова к войне, остается вопрос, готова ли она вести затяжную войну, — следует из доклада.

Аналитики отметили, что за последние два года страны НАТО достигли «значительного прогресса» в подготовке к потенциальному конфликту с Россией. Это произошло благодаря концепции, принятой летом 2022 года на саммите в Мадриде. В ней Россия обозначена как главная угроза безопасности. Авторы материала призвали тратить больше ресурсов на подготовку к войне.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что Москва может пересмотреть собственную доктрину о ядерном сдерживании в соответствии с текущими потребностями. Как объяснил дипломат, к этому ее подталкивают неприемлемые действия стран НАТО.