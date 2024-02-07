«Страна, за чьи счета мы платим»: Байдена упрекнули за «украинский» галстук Политик Рамасвами упрекнул Байдена за галстук в цветах флага Украины

Фото: Official White House/Adam Schultz

Консервативный политический деятель Вивек Рамасвами на своей странице в Twitter (X) подверг критике президента США Джо Байдена за выступление в галстуке в цветах украинского флага. Рамасвами отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не появлялся на публике с американским флагом.

Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, однако мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая финансирует его зарплату. Многое говорит о больной психологии этих отношений, — написал Рамасвами.

Ранее Байден выступил в Белом доме в галстуке в сине-желтых цветах, также он надел на пиджак значок с украинским флагом. Президент США объяснил свой внешний вид тем, что Украина находится в тяжелом положении. Американский лидер указал, что без военной помощи США у Киева остается «все меньше артиллерийских снарядов и зенитных ракетных комплексов» для защиты от «российского натиска».

Ранее New York Times сообщила, что девять послов США из стран Индо-Тихоокеанского региона направили в американский конгресс обращение, в котором указали, что помощь Украине наносит ущерб репутации Соединенных Штатов. Послы США в Южной Корее, Японии, Австралии, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии, Вьетнаме, на Филиппинах предупредили американских законодателей, что действия Вашингтона могут обернуться долгосрочными последствиями, которые будут ощущаться многие годы.