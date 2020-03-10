https://static.news.ru/photo/bedb0be8-62f0-11ea-8b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс рассказал об итогах встречи с представителями страховых компаний страны. По его словам, организации готовы покрыть расходы граждан на тестирование.

Кроме того, они оплатят онлайн-консультации врачей. Это позволит всем, а особенно пожилым людям не нуждаться в визитах в больницу: они смогут оплатить дистанционный приём из страховки, передаёт РИА Новости.

Больше миллиона тестов уже готовы для использования <...>, на этой неделе будут доступны ещё четыре миллиона, — добавил он.

Как передавал NEWS.ru, к 10 марта количество инфицированных COVID-2019 превысило 114 тысяч человек. Более 4 тысяч больных скончались. На первом месте по количеству заражённых остаётся Китай, на втором — Италия. Также сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Иране и Франции.