Стоявший за утечкой секретных документов США получил их на военной базе WP: стоявший за утечкой секретных документов США заявил об их получении на военной базе

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В статье Washington Post говорится о человеке, который стоял за утечкой секретных документов США. Он утверждает, что обнаружил их на военной базе, где работал. Впоследствии он опубликовал данные в чат-группе Discord, состоящей преимущественно из «мужчин и мальчиков», сформированной в 2020 году.

Год назад один из участников под ником OG разместил сообщение с «странными акронимами и жаргонизмами», которому тогда не уделили внимания. Один из участников группы заметил, что сообщения OG были «почти дословными расшифровками секретных разведывательных документов».

Телеканал Fox News ранее сообщил, что утечка десятков американских секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ). В издании отметили, что эти документы являются частью рассылаемых Пентагоном закрытых докладов, к которым имеет доступ до пяти тысяч человек.

Информацию из документов уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля сказал, что Россия знала о военных из НАТО на Украине еще до утечки секретных данных. По его словам, инструкторы и бойцы стран Альянса участвуют в боевых действиях на стороне Киева и это было известно.