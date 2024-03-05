Сторонники Трампа генерируют его «фейковые» фото с чернокожими избирателями Телеведущий Кэем признался в создании «фейкового» фото Трампа с избирателями

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

В Сети появились сгенерированные с помощью нейросети фото экс-президента США Дональда Трампа с чернокожими избирателями. BBC удалось выяснить, что снимки фальшивые и никак не связаны с предвыборным штабом Трампа.

Как передает ресурс, заблокированный в РФ, одну из фотографий сделал ведущий консервативного радиошоу из Флориды Марк Кэем. Журналист подтвердил причастность к созданию снимка.

Я не фотографирую то, что происходит на самом деле. Я рассказчик. Я не утверждаю, что это правда. Я не говорю: «Эй, посмотрите, Дональд Трамп был на этой вечеринке со всеми этими афроамериканскими избирателями. Посмотрите, как сильно они его любят», — приводятся слова телеведущего.

На одной из таких фотографий Трамп стоит в окружении чернокожих сторонников. Политик приобнимает тех, кто стоит к нему ближе всего. В подписях к одному из этих фото, опубликованному в соцсетях, утверждается, что Трамп остановил свой кортеж, чтобы попозировать со сторонниками.

Ранее сообщалось о том, что Трампу запретили использовать музыку певицы, назвавшей его дьяволом. Исполнительница Шинейд О’Коннор умерла почти год назад, при жизни она критиковала Трампа, поэтому лейбл Chrysalis Records потребовал от бывшего президента США не использовать ее композиции в своих политических целях.