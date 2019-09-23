Активисты перекрыли несколько улиц в столице США неподалёку от Белого дома. Они требуют обратить внимание на проблемы изменения климата.
Участники движения Shut Down D.C заблокировали крупные перекрёстки. Они принесли с собой плакаты с надписью «Дорога перекрыта из-за инцидента с климатом».
В акции приняли участие тысячи человек, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Германия приветствует решение России ратифицировать Парижское соглашение по климату. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.