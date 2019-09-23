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Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам, бывшего вице-президента Джо Байдена. Американский лидер заявил, что сын политика Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.

Лидер подчеркнул, что Китай хотел бы видеть Байдена на посту президента Штатов, так как он отменит заключение торговой сделки. Политик уточнил, что не беспокоится из-за возможности импичмента, о которой заявляют...