Сторонник Тампа в Нью-Йорке на машине проехал через толпу протестующих

https://static.news.ru/photo/376e71a2-ee7f-11ea-bc49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Нью-Йорке водитель проехал через заполненную участниками протеста Black Lives Matter площадь Таймс-сквер, три человека получили незначительные травмы.

Вечером 3 сентября на центральной площади Манхэттена собралось около 300 человек, митингующих после гибели афроамериканца от рук полиции в городе Рочестер, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие попытались перекрыть движение по Таймс-сквер с помощью велосипедов. Водитель за рулём Ford Taurus подъехал к импровизированному ограждению, а затем решил преодолеть его.

В сообщении говорится, что машина «подрезала» троих велосипедистов, которые в результате манёвра автомобиля получили лёгкие травмы. Пострадавшим на месте оказали помощь медики-волонтёры.

До данным американских СМИ, за рулём автомобиля, прорвавшегося через толпу протестующих, сидел сторонник президента Дональда Трампа, ехавший на митинг в поддержку американского лидера, проходивший поблизости.

Полиция Нью-Йорка сообщила в Twitter, что ведёт расследование инцидента, подчеркнув, что автомобиль, въехавший в толпу, не имеет отношения к полиции.

На данный момент жалоб нет. Если кто-то пострадал, пожалуйста, обращайтесь в полицию Нью-Йорка, — отмечают в полицейском департаменте города.

В нескольких городах США проходят акции протеста, связанные с агрессией со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к представителям афроамериканского населения и нацменьшинств. Такие акции проходят под лозунгами Black Lives Matter.

Ранее NEWS.ru писал о массовых беспорядках и погромах в американском городе Кеноша, штат Висконсин, после того как полицейские нанесли семь огнестрельных ранений в спину темнокожему подозреваемому. Для урегулирования ситуации в город пришлось ввести Нацгвардию.

Также акции Black Lives Matter проходят в Портленде, штат Орегон и других городах.