https://static.news.ru/photo/472ee9a6-3c8b-11ea-a85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на совместном заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности.

Глава Альянса заявил, что на сегодняшний день число американских солдат в Европе составляет рекордное значение. Он также отметил необходимость расширять влияние НАТО на Ближнем Востоке.

Я считаю, что у НАТО есть потенциал для того, чтобы делать больше, но в основном не через боевые миссии. Вопрос, который мы поднимаем, не в том, можем ли мы развернуть новую военную операцию, проблема в том, можем ли мы предотвратить ситуацию, — цитирует Столтенберга «Политика Сегодня».

Также генсек напомнил, что через несколько недель в Европу будут приглашены 20 тысяч американских солдат для проведения учений «Защитник 2020».

Как ранее писал NEWS.ru, это будет крупнейшая переброска солдат в Европу за последние 25 лет. Всего в манёврах примут участие около 37 тысяч солдат.