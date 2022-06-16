Столтенберг раскрыл схему размещения сил НАТО у границ с Россией

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В основу нового плана по размещению сил НАТО на восточном фланге ляжет усиление предварительного позиционирования, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран-участниц в Брюсселе. По его словам, за последние месяцы число боевых группировок в восточной части Европы было удвоено, передает РИА Новости.

Она касается, в частности, сухопутного компонента сил НАТО на восточном фланге альянса. Первое — это усиление предварительного позиционирования. Мы уже увеличили свое присутствие, удвоили боевые группировки на восточном фланге с четырех до восьми за последние месяцы, — сказал Столтенберг.

Вторым компонентом станет «усиление боевых групп, в том числе с командными возможностями, что необходимо для быстрой организации подкрепления». Еще один элемент — предварительное размещение техники и оружия, так как возникают сложности с перевозкой тяжелого вооружения и боеприпасов.

Легче организовать развертывание сил при наличии складов оружия и боеприпасов на месте, — пояснил Столтенберг.

Отдельным пунктом плана является увеличение сил повышенной боеготовности для обеспечения безопасности союзников. По словам Столтенберга, не все силы направят на позиционирование, часть останется в своих странах.

Генсек НАТО выразил надежду, что на предстоящем саммите в Мадриде будет принята данная схема обороны, которая будет применяться у границ с Россией. Встреча стран-участниц пройдет 28-30 июня.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс может больше не придерживаться обязательств о неразмещении своих сил в Центральной и Восточной Европе после начала спецоперации России на Украине. Он добавил, что военный союз теперь может размещать войска в Восточной Европе, поскольку это способствует «созданию прочной позиции на восточном фланге».