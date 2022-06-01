Столтенберг приедет в США для обсуждения деталей расширения НАТО Представитель Госдепа Прайс: Столтенберг 1 июня в Вашингтоне обсудит расширение НАТО

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что 1 июня начнётся визит в США генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В числе вопросов, которые будут обсуждаться в Вашингтоне, значится расширение Альянса, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг завтра будет находиться здесь с визитом, — пояснил представитель госдепа.

Прайс не стал уточнять сроки визита Столтенберга. Однако он подтвердил, что в его повестку дискуссий включён вопрос о разрешении с американскими властями спорных вопросов между Турцией и стремящимися в НАТО Финляндией и Швецией.

Ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Анкара не изменит свою позицию по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии, пока не убедится в отсутствии у них связей с представителями запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана.