Столтенберг напомнил о разнице между поддержкой членов НАТО и помощью Киеву

При обсуждении помощи Киеву со стороны Альянса необходимо различать защиту членов НАТО и поддержку, которую могут получить партнёры, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он пояснил, что союзникам Альянс гарантирует защиту в рамках пятой статьи устава, а Украина — это партнёр, которого высоко ценят, предоставляют политическую и практическую поддержку, передаёт РИА Новости.

Надо понимать разницу между союзниками по НАТО, такими как Латвия, другие страны Балтии, Румыния, и близкими и ценными партнёрами, такими как Украина. Мы оказываем поддержку Украине, помогаем с подготовкой, повышением возможностей, оборудованием. Для членов НАТО у нас есть гарантии безопасности — Пятая статья, — сказал он перед совещанием глав МИД стран блока.

Столтенберг добавил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность и обеспечивает военное присутствие для защиты только членов Альянса.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что любое применение Россией силы в отношении Украины будет иметь для Москвы «последствия и цену». Он призвал российскую сторону снизить напряжённость в отношениях с Киевом и заверил, что Альянс готов обсуждать с Москвой ситуацию на Украине, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО.

Как сообщало американское агентство Bloomberg, Россия готовится к вторжению на Украину, которое может начаться не ранее января 2022 года.