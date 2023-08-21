«Столкнулась с реальностью?»: Байдена высмеяли из-за слов о «поражении» РФ Журналист Наполитано высмеял Байдена после слов о «поражении» России

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден неоднократно повторял, что Россия потерпела поражение в конфликте с Украиной, заявил журналист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom. Его правая рука, советник по безопасности Джейк Салливан, тем временем утверждает, что Белый дом не спешит давать прогнозы, добавил ведущий.

Никаких прогнозов, Джейк? Ваш босс сказал, что Путин «потерпел поражение» в войне и сказал это много-много раз. Вопрос: разве правая рука не знает, что делает левая, или правая рука, в этом случае Джейк Салливан, поняла, что происходит на самом деле и столкнулась с реальностью? — посмеялся Наполитано.

Гость журналиста, отставной полковник ЦРУ Рэй Макговерн при этом напомнил, что другие высокопоставленные чиновники США не раз делали подобные заявления. В их числе глава Центрального разведывательного управления Билл Бернс и госсекретарь страны Энтони Блинкен.

Британский полковник в отставке и обозреватель Telegraph Ричард Кемп тем временем заявил, что НАТО больше не верят в победу Украины. По его словам, страны-участницы Альянса считают, что мира можно достичь, если Украина откажется от территорий в пользу России. Организация, уверен бывший военный, хочет «продать Украину подешевле» в кратчайшие сроки.