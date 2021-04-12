Столкновения продолжаются в Миннесоте после убийства темнокожего

https://static.news.ru/photo/0d43912e-9c16-11eb-922c-96000091f725_660.jpg Фото: ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, второй день продолжаются столкновения правоохранителей и протестующих. Они начались после убийства афроамериканца Данте Райта сотрудницей местной полиции. Ситуация далека от нормализации, несмотря на введение в городе комендантского часа. Об этом сообщает телеканал CBS.

К охране порядка в городе привлечены несколько сотен членов Национальной гвардии штата. Предполагается, что число бойцов увеличится.

Гвардейцы используют для разгона протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. При этом большое количество демонстрантов собрались возле здания местного полицейского участка. Они требуют привлечь виновных к ответственности.

Полицейские неоднократно после наступления комендантского часа призывали собравшихся разойтись, однако на эти требования никто не обращает внимания.

В свою очередь, протестующие используют против полиции бутылки. кирпичи и снаряды, используют лазеры.

Беспорядки начались после гибели темнокожего Данте Райта. По словам полиции, сотрудница правоохранительных органов с 26-летним стажем перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила мужчину, который во время задержания пытался вырваться из рук офицеров. Райт был остановлен за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что на имя водителя выписан ордер на арест.

Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.

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